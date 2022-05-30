В Челябинске перевозчика накажут за слова о росте цен

Председателю Союза перевозчиков в Челябинске Александру Исаеву уже получил предостережение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске председателя Союза перевозчиков Александра Исаева может ждать наказание за слова о росте цен на проезд в маршрутках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС региона, представитель организации уже получил предостережение.

«Представитель организации озвучил в СМИ прогноз о росте стоимости проезда в маршрутных такси Челябинска. Подобные публичные заявления могут быть восприняты участниками рынка как руководство к действию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В УФАС региона добавили, что подобные заявления в результате могут привести к необоснованному росту цен. Именно поэтому в службе напоминают о соблюдении антимонопольного законодательства и добросовестного поведения всех участников рынка. В противном случае ведомство будет вынуждено немедленно принять меры урегулирования.

URA.RU пыталось связаться с Исаевым. Дозвониться до председателя Союза не удалось.

Ранее предостережение было выдано сотруднику торговой сети SPAR. Он публично объявил о предстоящем росте цен на косметические товары.