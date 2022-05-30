В Челябинске перевозчика накажут за слова о росте цен

В Челябинске председателя Союза перевозчиков Александра Исаева может ждать наказание за слова о росте цен на проезд в маршрутках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС региона, представитель организации уже получил предостережение.
«Представитель организации озвучил в СМИ прогноз о росте стоимости проезда в маршрутных такси Челябинска. Подобные публичные заявления могут быть восприняты участниками рынка как руководство к действию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В УФАС региона добавили, что подобные заявления в результате могут привести к необоснованному росту цен. Именно поэтому в службе напоминают о соблюдении антимонопольного законодательства и добросовестного поведения всех участников рынка. В противном случае ведомство будет вынуждено немедленно принять меры урегулирования.
URA.RU пыталось связаться с Исаевым. Дозвониться до председателя Союза не удалось.
В Челябинске председателя Союза перевозчиков Александра Исаева может ждать наказание за слова о росте цен на проезд в маршрутках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС региона, представитель организации уже получил предостережение. «Представитель организации озвучил в СМИ прогноз о росте стоимости проезда в маршрутных такси Челябинска. Подобные публичные заявления могут быть восприняты участниками рынка как руководство к действию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В УФАС региона добавили, что подобные заявления в результате могут привести к необоснованному росту цен. Именно поэтому в службе напоминают о соблюдении антимонопольного законодательства и добросовестного поведения всех участников рынка. В противном случае ведомство будет вынуждено немедленно принять меры урегулирования. URA.RU пыталось связаться с Исаевым. Дозвониться до председателя Союза не удалось. Ранее предостережение было выдано сотруднику торговой сети SPAR. Он публично объявил о предстоящем росте цен на косметические товары.