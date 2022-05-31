31 мая 2022
30 мая 2022

В Сургуте экстренно вакцинировали 170 человек после укуса клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные памятники. Книга и Кольцово. Екатеринбург, опасность, осторожно клещи
Госпитализированных из-за укуса клещей в Сургуте нет Фото:

В Сургуте экстренно вакцинировали 170 человек после укуса клещей. Всего же в этом году к врачам обратилось 189 человек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице.

«Экстренную вакцинацию иммуноглобулином получили 170 человек из обратившихся. Это не та вакцина, которую ставят в поликлиниках заранее и по графику. Это вакцина, которую ставят по факту укуса при наличии медицинских показаний», — добавили травматологической больнице.

Никто из обратившихся не был госпитализирован. Лечение проходят дома. Сколько из 170 привитых детей — в больнице не уточнили. В основном жалобы поступают от жителей Сургута. Из Сургутского района обратилось только 24 человека. 27 обращений было от иногородних граждан. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска.

Ранее URA.RU сообщало, что клещи кусают жителей ХМАО чаще, чем в прошлом году. С начала сезона в округе за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 1413 жителей. Это на 46% больше, чем в прошлом году.

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В Сургуте экстренно вакцинировали 170 человек после укуса клещей. Всего же в этом году к врачам обратилось 189 человек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице. «Экстренную вакцинацию иммуноглобулином получили 170 человек из обратившихся. Это не та вакцина, которую ставят в поликлиниках заранее и по графику. Это вакцина, которую ставят по факту укуса при наличии медицинских показаний», — добавили травматологической больнице. Никто из обратившихся не был госпитализирован. Лечение проходят дома. Сколько из 170 привитых детей — в больнице не уточнили. В основном жалобы поступают от жителей Сургута. Из Сургутского района обратилось только 24 человека. 27 обращений было от иногородних граждан. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Ранее URA.RU сообщало, что клещи кусают жителей ХМАО чаще, чем в прошлом году. С начала сезона в округе за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 1413 жителей. Это на 46% больше, чем в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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