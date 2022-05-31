В Сургуте экстренно вакцинировали 170 человек после укуса клещей

01 июня 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Госпитализированных из-за укуса клещей в Сургуте нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте экстренно вакцинировали 170 человек после укуса клещей. Всего же в этом году к врачам обратилось 189 человек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице. «Экстренную вакцинацию иммуноглобулином получили 170 человек из обратившихся. Это не та вакцина, которую ставят в поликлиниках заранее и по графику. Это вакцина, которую ставят по факту укуса при наличии медицинских показаний», — добавили травматологической больнице. Никто из обратившихся не был госпитализирован. Лечение проходят дома. Сколько из 170 привитых детей — в больнице не уточнили. В основном жалобы поступают от жителей Сургута. Из Сургутского района обратилось только 24 человека. 27 обращений было от иногородних граждан. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Ранее URA.RU сообщало, что клещи кусают жителей ХМАО чаще, чем в прошлом году. С начала сезона в округе за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 1413 жителей. Это на 46% больше, чем в прошлом году. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Сургуте экстренно вакцинировали 170 человек после укуса клещей. Всего же в этом году к врачам обратилось 189 человек. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице. «Экстренную вакцинацию иммуноглобулином получили 170 человек из обратившихся. Это не та вакцина, которую ставят в поликлиниках заранее и по графику. Это вакцина, которую ставят по факту укуса при наличии медицинских показаний», — добавили травматологической больнице. Никто из обратившихся не был госпитализирован. Лечение проходят дома. Сколько из 170 привитых детей — в больнице не уточнили. В основном жалобы поступают от жителей Сургута. Из Сургутского района обратилось только 24 человека. 27 обращений было от иногородних граждан. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Ранее URA.RU сообщало, что клещи кусают жителей ХМАО чаще, чем в прошлом году. С начала сезона в округе за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 1413 жителей. Это на 46% больше, чем в прошлом году.