01 июня 2022

Екатеринбург попал в список лучших городов для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пробежка, набережная, набережная рабочей молодежи, виды екатеринбурга
Аналитики провели исследование среди двух тысяч россиян и составили рейтинг городов для молодежи Фото:

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов, где есть все условия для молодежи. Список составили аналитики сервиса «Работа.ру» на основе исследования, проведенного в мае среди двух тысяч пользователей из всех регионов России.

Первое место в рейтинге городов для молодежи заняла Москва — за нее проголосовали 70% опрошенных. На втором месте находится Санкт-Петербург (65%), а на третьем месте Казань (32%). Екатеринбург расположился на четвертом месте (24%), далее следуют Сочи, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Тюмень. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

«11% респондентов в варианте „Другое“ чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное — наличие возможностей для реализации и мест занятости», — отмечают аналитики. Больше всего респонденты ценят в городах, ориентированных на молодежь, возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), а также развитую инфраструктуру (62%). На третьем месте — высокий уровень образования в вузах (57%). Также важны наличие мест для досуга и достойные зарплаты для молодых специалистов.

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Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов, где есть все условия для молодежи. Список составили аналитики сервиса «Работа.ру» на основе исследования, проведенного в мае среди двух тысяч пользователей из всех регионов России. Первое место в рейтинге городов для молодежи заняла Москва — за нее проголосовали 70% опрошенных. На втором месте находится Санкт-Петербург (65%), а на третьем месте Казань (32%). Екатеринбург расположился на четвертом месте (24%), далее следуют Сочи, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Тюмень. Результаты исследования опубликовало РИА Новости. «11% респондентов в варианте „Другое“ чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное — наличие возможностей для реализации и мест занятости», — отмечают аналитики. Больше всего респонденты ценят в городах, ориентированных на молодежь, возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), а также развитую инфраструктуру (62%). На третьем месте — высокий уровень образования в вузах (57%). Также важны наличие мест для досуга и достойные зарплаты для молодых специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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