Екатеринбург попал в список лучших городов для молодежи

02 июня 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Аналитики провели исследование среди двух тысяч россиян и составили рейтинг городов для молодежи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов, где есть все условия для молодежи. Список составили аналитики сервиса «Работа.ру» на основе исследования, проведенного в мае среди двух тысяч пользователей из всех регионов России. Первое место в рейтинге городов для молодежи заняла Москва — за нее проголосовали 70% опрошенных. На втором месте находится Санкт-Петербург (65%), а на третьем месте Казань (32%). Екатеринбург расположился на четвертом месте (24%), далее следуют Сочи, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Тюмень. Результаты исследования опубликовало РИА Новости. «11% респондентов в варианте „Другое“ чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное — наличие возможностей для реализации и мест занятости», — отмечают аналитики. Больше всего респонденты ценят в городах, ориентированных на молодежь, возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), а также развитую инфраструктуру (62%). На третьем месте — высокий уровень образования в вузах (57%). Также важны наличие мест для досуга и достойные зарплаты для молодых специалистов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге городов, где есть все условия для молодежи. Список составили аналитики сервиса «Работа.ру» на основе исследования, проведенного в мае среди двух тысяч пользователей из всех регионов России. Первое место в рейтинге городов для молодежи заняла Москва — за нее проголосовали 70% опрошенных. На втором месте находится Санкт-Петербург (65%), а на третьем месте Казань (32%). Екатеринбург расположился на четвертом месте (24%), далее следуют Сочи, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Тюмень. Результаты исследования опубликовало РИА Новости. «11% респондентов в варианте „Другое“ чаще всего отмечали, что любой город подходит молодежи, главное — наличие возможностей для реализации и мест занятости», — отмечают аналитики. Больше всего респонденты ценят в городах, ориентированных на молодежь, возможности трудоустройства и карьерного роста (73%), а также развитую инфраструктуру (62%). На третьем месте — высокий уровень образования в вузах (57%). Также важны наличие мест для досуга и достойные зарплаты для молодых специалистов.