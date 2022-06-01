Слуцкий не исключил референдума о возвращении смертной казни

01 июня 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

В России возможен референдум об отмене моратория на смертную казнь, считает Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России может пройти референдум о возвращении смертной казни, если в обществе будет соответствующий запрос. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «За все время российского членства в Совете Европы Россия так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни. Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества», — сказал Слуцкий в интервью ТАСС. Россия ранее вышла из Совета Европы. После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России ничего не мешает вернуть смертную казнь. В Кремле заявили, что у них пока нет однозначной реакции на идею о возвращении смертной казни. В Совете Федерации отметили, что для отмены моратория на смертную казнь необходимо решение Конституционного суда, сообщает деловое издание «Взгляд». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России может пройти референдум о возвращении смертной казни, если в обществе будет соответствующий запрос. Такое мнение высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «За все время российского членства в Совете Европы Россия так и не ратифицировала 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни. Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества», — сказал Слуцкий в интервью ТАСС. Россия ранее вышла из Совета Европы. После этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России ничего не мешает вернуть смертную казнь. В Кремле заявили, что у них пока нет однозначной реакции на идею о возвращении смертной казни. В Совете Федерации отметили, что для отмены моратория на смертную казнь необходимо решение Конституционного суда, сообщает деловое издание «Взгляд».