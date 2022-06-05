Разработка ученых Перми поможет предотвратить ЧП на нефтепроводах

Система поможет распознать движущиеся объекты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разрабатывают новую систему слежения за промышленными объектами. Технология должна помочь обнаруживать нарушителей на магистральных нефтепроводах и газопроводах.

«Нефтепроводы и другие магистральные сети постоянно подвергаются риску. Существующие технологии обнаружения объектов, далеко не всегда определяют, что или кто движется. Перед нами стоит задача создать систему, которая точно распознает объект», — рассказал URA.RU профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Геннадий Цветков.

По словам ученых, принцип работы основан на анализе данных электромагнитных импульсов. Система за секунды отличит человека от животного. Это поможет обезопасить магистральные нефтепроводы и газопроводы от незаконных врезок и ЧП. Данная технология может быть внедрена на промышленных объектах «Транснефти», трубопроводах «ЛУКОЙЛ» и др.

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.