Основатель пермской сети здорового питания выкупил свой бизнес

03 июня 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Сумма сделки составила 8,7 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Основатель сети гастрономов здоровых продуктов в Перми «Лакшми» Сергей Шаров выкупил обратно свой бизнес. В 2020 году он реализовал предприятие, которое выкупил предприниматель Нинель Лесков. «Основатель пермской сети „Лакшми“ Сергей Шаров вновь стал единоличным владельцем и генеральным директором точек общепита, магазина и производственных цехов», — сообщает «РБК-Пермь». Сумма сделки составила 8,7 млн рублей. Предыдущий владелец Лесков, который владел бизнесом с 2020 года, решил продать «Лакшми» из-за переезда. Шаров выкупил компанию так как понял, «что его детище умирает». Предпринимателя обеспокоило, что в «Лакшми» появились продукты, которые он не хотел бы там видеть. Бизнесмен считает, что с уходом сети из Перми уйдет вся вегетарианская культура. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Основатель сети гастрономов здоровых продуктов в Перми «Лакшми» Сергей Шаров выкупил обратно свой бизнес. В 2020 году он реализовал предприятие, которое выкупил предприниматель Нинель Лесков. «Основатель пермской сети „Лакшми“ Сергей Шаров вновь стал единоличным владельцем и генеральным директором точек общепита, магазина и производственных цехов», — сообщает «РБК-Пермь». Сумма сделки составила 8,7 млн рублей. Предыдущий владелец Лесков, который владел бизнесом с 2020 года, решил продать «Лакшми» из-за переезда. Шаров выкупил компанию так как понял, «что его детище умирает». Предпринимателя обеспокоило, что в «Лакшми» появились продукты, которые он не хотел бы там видеть. Бизнесмен считает, что с уходом сети из Перми уйдет вся вегетарианская культура.