Основатель пермской сети здорового питания выкупил свой бизнес

Основатель сети гастрономов здоровых продуктов в Перми «Лакшми» Сергей Шаров выкупил обратно свой бизнес. В 2020 году он реализовал предприятие, которое выкупил предприниматель Нинель Лесков.
«Основатель пермской сети „Лакшми“ Сергей Шаров вновь стал единоличным владельцем и генеральным директором точек общепита, магазина и производственных цехов», — сообщает «РБК-Пермь». Сумма сделки составила 8,7 млн рублей.
Предыдущий владелец Лесков, который владел бизнесом с 2020 года, решил продать «Лакшми» из-за переезда. Шаров выкупил компанию так как понял, «что его детище умирает». Предпринимателя обеспокоило, что в «Лакшми» появились продукты, которые он не хотел бы там видеть. Бизнесмен считает, что с уходом сети из Перми уйдет вся вегетарианская культура.
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Основатель сети гастрономов здоровых продуктов в Перми «Лакшми» Сергей Шаров выкупил обратно свой бизнес. В 2020 году он реализовал предприятие, которое выкупил предприниматель Нинель Лесков. «Основатель пермской сети „Лакшми“ Сергей Шаров вновь стал единоличным владельцем и генеральным директором точек общепита, магазина и производственных цехов», — сообщает «РБК-Пермь». Сумма сделки составила 8,7 млн рублей. Предыдущий владелец Лесков, который владел бизнесом с 2020 года, решил продать «Лакшми» из-за переезда. Шаров выкупил компанию так как понял, «что его детище умирает». Предпринимателя обеспокоило, что в «Лакшми» появились продукты, которые он не хотел бы там видеть. Бизнесмен считает, что с уходом сети из Перми уйдет вся вегетарианская культура.