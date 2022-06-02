02 июня 2022

Основатель пермской сети здорового питания выкупил свой бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, министр, портфель министра
Сумма сделки составила 8,7 млн рублей Фото:

Основатель сети гастрономов здоровых продуктов в Перми «Лакшми» Сергей Шаров выкупил обратно свой бизнес. В 2020 году он реализовал предприятие, которое выкупил предприниматель Нинель Лесков.

«Основатель пермской сети „Лакшми“ Сергей Шаров вновь стал единоличным владельцем и генеральным директором точек общепита, магазина и производственных цехов», — сообщает «РБК-Пермь». Сумма сделки составила 8,7 млн рублей.

Предыдущий владелец Лесков, который владел бизнесом с 2020 года, решил продать «Лакшми» из-за переезда. Шаров выкупил компанию так как понял, «что его детище умирает». Предпринимателя обеспокоило, что в «Лакшми» появились продукты, которые он не хотел бы там видеть. Бизнесмен считает, что с уходом сети из Перми уйдет вся вегетарианская культура.

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Основатель сети гастрономов здоровых продуктов в Перми «Лакшми» Сергей Шаров выкупил обратно свой бизнес. В 2020 году он реализовал предприятие, которое выкупил предприниматель Нинель Лесков. «Основатель пермской сети „Лакшми“ Сергей Шаров вновь стал единоличным владельцем и генеральным директором точек общепита, магазина и производственных цехов», — сообщает «РБК-Пермь». Сумма сделки составила 8,7 млн рублей. Предыдущий владелец Лесков, который владел бизнесом с 2020 года, решил продать «Лакшми» из-за переезда. Шаров выкупил компанию так как понял, «что его детище умирает». Предпринимателя обеспокоило, что в «Лакшми» появились продукты, которые он не хотел бы там видеть. Бизнесмен считает, что с уходом сети из Перми уйдет вся вегетарианская культура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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