Пенсионера из ХМАО обвиняют в преступлении, которого он не помнит

67-летний пенсионер из Когалыма (ХМАО) обвиняется в покушении на убийство. Сам он заявил, что момента преступления не помнит, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Находясь в квартире своей знакомой, нанес не менее 1 удара кухонным ножом в область живота спящему на диване 47-летнему местному жителю. Обвиняемый вину признал частично, указав, что не помнит момент удара ножом», — сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета.
Обвиняемый совершил свои действия в состоянии алкогольного опьянения и не помнит момента удара ножом. По версии следствия, обвиняемый действовал из чувства ревности.
67-летний пенсионер из Когалыма (ХМАО) обвиняется в покушении на убийство. Сам он заявил, что момента преступления не помнит, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Находясь в квартире своей знакомой, нанес не менее 1 удара кухонным ножом в область живота спящему на диване 47-летнему местному жителю. Обвиняемый вину признал частично, указав, что не помнит момент удара ножом», — сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета. Обвиняемый совершил свои действия в состоянии алкогольного опьянения и не помнит момента удара ножом. По версии следствия, обвиняемый действовал из чувства ревности. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске из ревности был убит мужчина. Орудием убийства послужила керамическая чашка.