03 июня 2022
02 июня 2022

Пенсионера из ХМАО обвиняют в преступлении, которого он не помнит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, зима, снег в городе, пенсионеры, жк европейский, жилой комплекс европейский
67-летний пенсионер из Когалыма ударил ножом знакомого и не помнит этого Фото:

67-летний пенсионер из Когалыма (ХМАО) обвиняется в покушении на убийство. Сам он заявил, что момента преступления не помнит, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Находясь в квартире своей знакомой, нанес не менее 1 удара кухонным ножом в область живота спящему на диване 47-летнему местному жителю. Обвиняемый вину признал частично, указав, что не помнит момент удара ножом», — сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета.

Обвиняемый совершил свои действия в состоянии алкогольного опьянения и не помнит момента удара ножом. По версии следствия, обвиняемый действовал из чувства ревности.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске из ревности был убит мужчина. Орудием убийства послужила керамическая чашка.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

67-летний пенсионер из Когалыма (ХМАО) обвиняется в покушении на убийство. Сам он заявил, что момента преступления не помнит, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Находясь в квартире своей знакомой, нанес не менее 1 удара кухонным ножом в область живота спящему на диване 47-летнему местному жителю. Обвиняемый вину признал частично, указав, что не помнит момент удара ножом», — сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета. Обвиняемый совершил свои действия в состоянии алкогольного опьянения и не помнит момента удара ножом. По версии следствия, обвиняемый действовал из чувства ревности. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске из ревности был убит мужчина. Орудием убийства послужила керамическая чашка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...