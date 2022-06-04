Журналист CNN заявил о дипломатической победе Путина

Владимир Путин может показать, что РФ не изолирована на международной арене, заявил журналист CNN Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин добился «дипломатической победы», потому что Африка поддерживает Россию и страна не находится в полной изоляции. Об этом сказал корреспондент телеканала CNN Дэвид Маккензи.

«Африканский континент относится к нынешнему конфликту куда более неоднозначно, [чем Запад]. Более того, несколько стран определенным образом даже поддержали Россию из-за голосования в ООН. Это также можно назвать дипломатической победой для Владимира Путина, так как теперь он имеет возможность показать, что на международной арене его изолировали не полностью», — заявил корреспондент телеканала CNN Дэвид Маккензи. Так он отреагировал на встречу Путина с президентом Сенегала Маки Саллом.

Салл и Путин встретились в Сочи 3 июня. Они обсудили санкции против РФ и проблему с поставками зерна. Президент Сенегала заявил, что Россия и Африка должны работать вместе для решения этих проблем. Страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Путин заявлял, что Россия не изолирована и такую большую страну невозможно изолировать от всего мира.