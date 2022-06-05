В Екатеринбурге начальника службы безопасности обвинили во взятке

06 июня 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

В прокуратуре подготовили обвинение в отношении главы службы безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава службы безопасности одного из транспортных предприятий Екатеринбурга обвиняется в получении взятки за игнорирования нарушений в компании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки за определенные действия или бездействие — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что обвиняемый, находясь в должности начальника службы безопасности транспортной компании, предположительно, брал взятку за то, что закроет глаза на нарушения предприятия. По версии следствия, мужчина получил взяток на 100 тысяч рублей от директора. Однако руководитель раскаялся и помог расследовать инцидент коррупции, из-за чего на него не завели уголовного дела. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава службы безопасности одного из транспортных предприятий Екатеринбурга обвиняется в получении взятки за игнорирования нарушений в компании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки за определенные действия или бездействие — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что обвиняемый, находясь в должности начальника службы безопасности транспортной компании, предположительно, брал взятку за то, что закроет глаза на нарушения предприятия. По версии следствия, мужчина получил взяток на 100 тысяч рублей от директора. Однако руководитель раскаялся и помог расследовать инцидент коррупции, из-за чего на него не завели уголовного дела.