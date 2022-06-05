Чиновникам Сургута грозят штрафы из-за договоров со строителями

Штраф назначили из-за объекта в парке «Кедровый лог» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам мэрии Сургута (ХМАО) грозит штраф в 50 тысяч рублей за якобы неисполнение контрактных обязательств перед подрядчиком. Претензию чиновникам выдвинули сотрудники прокуратуры в ходе проведенной проверки благоустройства парка «Кедровый лог». Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Сургута.

«Они неоднократно продляли контракт в нарушение законодательства, а потом не заплатили подрядчику. Работы приняли, а деньги не заплатили. Мы это выяснили в рамках проверки. Там было два административных производства в отношении двух должностных лиц», — сообщила помощник прокурора Сургута Анна Дюга.

Из-за какого именно объекта были выписаны штрафы, в надзорном ведомстве не уточнили. В парке «Кедровый лог» по нацпроекту «Жилье и городская среда» реализуется сразу три проекта. «Несколько раз в нарушение закона продляли контракт, просто договорившись с подрядчиком. Одному 20 тысяч штраф назначен, а второму — 30 тысяч», — добавили в прокуратуре.

В администрации Сургута не согласны с решением надзорных органов. Причины несогласия в мэрии журналисту URA.RU не объяснили. «Управление капитального строительства города с решением по вопросам привлечения к административной ответственности должностных лиц не согласно. МКУ „УКС“ будет обжаловано вынесенное постановление в установленном законодательством Российской Федерации порядке», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники и строители ссорятся из-за набережной. Из-за этих споров жители не могут получить обещанную еще год назад реконструированную часть набережной.

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