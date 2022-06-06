06 июня 2022

Япония ввела санкции против российских банков

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония ввела санкции против банков РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Японии ввело санкции против ряда российских банков. Об этом сообщили в МИДе страны.

«Япония вводит санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции», — передает ТАСС. Рестрикции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу со вторника, 7 июня.

В середине мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.

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Правительство Японии ввело санкции против ряда российских банков. Об этом сообщили в МИДе страны. «Япония вводит санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции», — передает ТАСС. Рестрикции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу со вторника, 7 июня. В середине мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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