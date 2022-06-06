Япония ввела санкции против российских банков

07 июня 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Япония ввела санкции против банков РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Японии ввело санкции против ряда российских банков. Об этом сообщили в МИДе страны. «Япония вводит санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции», — передает ТАСС. Рестрикции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу со вторника, 7 июня. В середине мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство Японии ввело санкции против ряда российских банков. Об этом сообщили в МИДе страны. «Япония вводит санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции», — передает ТАСС. Рестрикции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу со вторника, 7 июня. В середине мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.