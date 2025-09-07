Жителя Петербурга трижды сбили

Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на пятом километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району от СПб». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на участке дороги был трижды сбит 60-летний мужчина.
«Сначала его сбила 42-летняя женщина за рулем „Сузуки sx4“. <...> В результате первого удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где на него наехали грузовая „Газель“ и автомобиль „Фольсваген Венто“, — рассказали в полиции. Слова правоохранителей приводит „КП-Петербург“.
Инцидент произошел 5 сентября в 22:57. Согласно предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть вне установленного пешеходного перехода. В результате полученных травм он погиб на месте. По данному дорожно-транспортному происшествию организована проверка.
Ранее в Ревде (Свердловская область) столкнулись легковая машина и пассажирский автобус. В результате аварии пострадал водитель легковушки. По информации МЧС, он получил травмы разной степени тяжести. Предварительно известно, что автовладелец иномарки потерял управление, не смог удержать машину и выехал на встречную полосу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.