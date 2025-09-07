Жителя Петербурга трижды сбили

Трижды сбитый пешеход в Санкт-Петербурге скончался на месте ДТП
Мужчина находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода
Мужчина находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода

Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на пятом километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району от СПб». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на участке дороги был трижды сбит 60-летний мужчина.

«Сначала его сбила 42-летняя женщина за рулем „Сузуки sx4“. <...> В результате первого удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где на него наехали грузовая „Газель“ и автомобиль „Фольсваген Венто“, — рассказали в полиции. Слова правоохранителей приводит „КП-Петербург“.

Инцидент произошел 5 сентября в 22:57. Согласно предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть вне установленного пешеходного перехода. В результате полученных травм он погиб на месте. По данному дорожно-транспортному происшествию организована проверка.

Ранее в Ревде (Свердловская область) столкнулись легковая машина и пассажирский автобус. В результате аварии пострадал водитель легковушки. По информации МЧС, он получил травмы разной степени тяжести. Предварительно известно, что автовладелец иномарки потерял управление, не смог удержать машину и выехал на встречную полосу.

