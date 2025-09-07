Путин пустил Моди на свое место в «Аурусе»

Путин и Моди общались на саммите ШОС
Путин и Моди общались на саммите ШОС Фото:

На саммите ШОС в Китае президент России Владимир Путин уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в «Аурусе» во время поездки к месту двусторонней встречи. Сообтветствующие кадры публикует журналист Павел Зарубин.

«Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле», — написал Зарубин. Пока дверь «Ауруса» не закрылась, помощник Моди попросил сделать фото «для истории».

На кадрах видно, как индийский премьер внимательно осматривает салон машины. Лидеры выехали к месту проведения встречи в резиденцию Ritz-Carlton на том же автомобиле. Кортеж подъехал к отелю, сопровождавшие лидеров члены делегаций зашли внутрь, а Путин и Моди продолжили общение с глазу на глаз прямо в машине. Их беседа длилась около часа.

По словам Нарендры Моди, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Премьер Индии охарактеризовал переговоры как «отличные».

