Ройзман устроил родственника Ельцина на работу за 15 тысяч рублей

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман помог родственнику первого президента России Бориса Ельцина найти работу с окладом в 15 тысяч рублей. Об этом бывший мэр рассказал в своем telegram-канале «Евгений Ройзман официальный канал».
«Заходит мужик, просит помочь с работой. Спрашиваю его, что можешь делать. Он отвечает могу все, что надо, Ельцин моя фамилия», — рассказал Ройзман.
Мужчина рассказал экс-мэру Екатеринбурга, что является родственником Ельцина и потерял прежнюю работу. Ройзман помог с трудоустройством, при этом отметив, что оклад — 15 тысяч рублей. Мужчина согласился на предложение заявив: «Да ничего, мы — Ельцины, люди скромные».
Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к Лаврову. Также агентство рассказывало, что бывший мэр Екатеринбурга станет актером в фильме московского режиссера.
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман помог родственнику первого президента России Бориса Ельцина найти работу с окладом в 15 тысяч рублей. Об этом бывший мэр рассказал в своем telegram-канале «Евгений Ройзман официальный канал». «Заходит мужик, просит помочь с работой. Спрашиваю его, что можешь делать. Он отвечает могу все, что надо, Ельцин моя фамилия», — рассказал Ройзман. Мужчина рассказал экс-мэру Екатеринбурга, что является родственником Ельцина и потерял прежнюю работу. Ройзман помог с трудоустройством, при этом отметив, что оклад — 15 тысяч рублей. Мужчина согласился на предложение заявив: «Да ничего, мы — Ельцины, люди скромные». Ранее URA.RU сообщало, что Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к Лаврову. Также агентство рассказывало, что бывший мэр Екатеринбурга станет актером в фильме московского режиссера.