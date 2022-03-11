Ройзман станет актером фильма московского режиссера

11 марта 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман будет играть самого себя и покажет, как он проводить приемы граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снимается в фильме московского режиссера Елизаветы Стишовой. Картина будет посвящена работе «Фонда Ройзмана». Об этом сообщается в официальном аккаунте фонда в Instagram. «Евгений Ройзман возобновил „Личный прием“. Люди приходят с самого утра. А еще у нас в гостях режиссер Стишова, она начала съемки документального фильма о приеме», — сообщают сотрудники фонда. По словам режиссера, в Екатеринбург она будет приезжать каждую пятницу и снимать документальную часть на телефон, чтобы передать реальность происходящего. Картина будет состоять из пяти серий: документальной части и четырех художественных. В художественных будут показаны реальные истории людей, которые обращались к Ройзману за помощью. Также Стишова отметила, что не знает, когда сможет выпустить фильм — есть проблемы с финансированием. «Нас никто не хочет [финансово] поддерживать по разным причинам. Я думаю, что больше по политическим. Уже не первый раз нас неожиданно выкинули из программы «Кинотавра», — рассказала режиссер. Также она подчеркнула, что для съемок игровой части необходим бюджет около двух миллионов на одну серию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снимается в фильме московского режиссера Елизаветы Стишовой. Картина будет посвящена работе «Фонда Ройзмана». Об этом сообщается в официальном аккаунте фонда в Instagram. «Евгений Ройзман возобновил „Личный прием“. Люди приходят с самого утра. А еще у нас в гостях режиссер Стишова, она начала съемки документального фильма о приеме», — сообщают сотрудники фонда. По словам режиссера, в Екатеринбург она будет приезжать каждую пятницу и снимать документальную часть на телефон, чтобы передать реальность происходящего. Картина будет состоять из пяти серий: документальной части и четырех художественных. В художественных будут показаны реальные истории людей, которые обращались к Ройзману за помощью. Также Стишова отметила, что не знает, когда сможет выпустить фильм — есть проблемы с финансированием. «Нас никто не хочет [финансово] поддерживать по разным причинам. Я думаю, что больше по политическим. Уже не первый раз нас неожиданно выкинули из программы «Кинотавра», — рассказала режиссер. Также она подчеркнула, что для съемок игровой части необходим бюджет около двух миллионов на одну серию.