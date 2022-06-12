Памятник появился возле Ново-Тихвинского женского монастыря в Зеленой роще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле Ново-Тихвинского женского монастыря в Зеленой Роще в Екатеринбурге освятили памятник царским офицерам и матросам, которые были в заключении вместе с императором Николаем Романовым. Видео с церемонии появилось в официальном telegram-канале Екатеринбургской епархии.

«Князь Василий Долгоруков, генерал-лейтенант Илья Татищев, матрос Климентий Нагорный и боцманмат Иван Седнев добровольно разделили с императором Николаем II все тяготы заключения […] Как и святые царственные страстотерпцы, они были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге. Только за то, что до конца исполнили вот эту присягу», — говорится в сообщении епархии.

Могилы офицеров и матросов на монастырском кладбище пока не найдены. Служительницы монастыря собирают информацию о жизни, заточении и гибели мучеников. Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений в своем обращении вспомнил и военных, участвующих в спецоперации на Украине.

«Вспоминая героев прошлого, мы не можем не думать о воинах нашего времени. Молился сегодня за всех, для кого присяга — не пустой звук, а руководство к действию. Пусть Господь хранит наше воинство, которое прямо сейчас ведет борьбу с фашизмом и врагами русского мира», — добавил митрополит.

Так выглядит памятник царским офицерам и матросам в Ново-Тихвинском женском монастыре Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии