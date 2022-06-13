13 июня 2022
12 июня 2022

В Перми умерла известный диагност

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Ушла из жизни основатель службы лабораторной диагностики МСЧ № 11 Валентина Мостовая Фото:

В Перми ушла из жизни основатель службы лабораторной диагностики медсанчасти № 11 Валентина Мостовая. Ей было 74 года. О смерти врача сообщили в городской больнице имени Гринберга.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашей коллеги Валентины Георгиевны Мостовой — первой заведующей лабораторией медсанчасти № 11», — говорится на сайте больницы. Коллеги и друзья приносят соболезнования родным и близким.

Валентина Мостовая в 1973 году окончила Курганский институт по специальности «биолог». В 1979 прошла обучение на базе Пермской областной клинической больницы по специальности «биохимик» и начала работу в городской больнице № 21. В 1993 году организовывала службу лабораторной диагностики в медсанчасти № 11, где работала до 2016 года.

Прощание с Мостовой состоится 15 мая в 11.00 в церкви Святого князя Владимира (ул. Кировоградская, 194). Похоронят ее на Закамском кладбище.

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В Перми ушла из жизни основатель службы лабораторной диагностики медсанчасти № 11 Валентина Мостовая. Ей было 74 года. О смерти врача сообщили в городской больнице имени Гринберга. «С прискорбием сообщаем о кончине нашей коллеги Валентины Георгиевны Мостовой — первой заведующей лабораторией медсанчасти № 11», — говорится на сайте больницы. Коллеги и друзья приносят соболезнования родным и близким. Валентина Мостовая в 1973 году окончила Курганский институт по специальности «биолог». В 1979 прошла обучение на базе Пермской областной клинической больницы по специальности «биохимик» и начала работу в городской больнице № 21. В 1993 году организовывала службу лабораторной диагностики в медсанчасти № 11, где работала до 2016 года. Прощание с Мостовой состоится 15 мая в 11.00 в церкви Святого князя Владимира (ул. Кировоградская, 194). Похоронят ее на Закамском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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