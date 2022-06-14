Евгений Ройзман спросил у своих подписчиков о правильности поступка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отчитал матом гуляющих мальчиков, которые матерились. Ройзман обратился к подписчикам с вопросом правильности своего поступка. Он опубликовал сообщение в Twitter (заблокирован в РФ) и продублировал в собственный telegram-канал.

«Иду с приема, на улице мальчишки разбесились. Им 9-10 лет. Весело гоняются друг за другом и грязно матерятся. Я как рявкнул на них: «Ну-ка стоп! Идите сюда! Не стыдно? Нормальные парни, а так материтесь», — говорится в сообщении.

Скрин твита Евгения Ройзмана

Правда, не все граждане согласились с Ройзманом. По их мнению, он дискриминирует гомосексуалистов и подает «лексику быдло» детям. «Детей воспитываете, но и над собой есть в чем поработать. Это дискриминация и гомофобия», — заявила девушка. «Евгений, вы известны своей быдлолексикой, которой же сам подаешь пример детям», — высказался другой житель.

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Но нашлись и единомышленники Евгения Ройзмана. «Нормально! Нужно только родителям еще это объяснить!», — прокомментировала Нина. «Если честно, мат на детских площадках стоит фоном, так что Ройзман еще скромно успокоил», — добавила Елена.

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Скрин комментария из telegram-канала Ройзмана

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за неуважение к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Потом издевку Ройзмана над Лавровым продали на аукционе за 3200 долларов.