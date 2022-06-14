Челябинцев просят жаловаться на жару и духоту в транспорте

15 июня 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Салоны должны быть оснащены кондиционерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинских пассажиров просят жаловаться на отсутствие кондиционеров в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В автобусе не работает кондиционер. Звоните — 2176234. Сообщите диспетчеру бортовой номер автобуса и температуру в салоне», — говорится в телеграмм-канале ведомства. Температуру воздуха в салоне можно увидеть на электронном табло. По прогнозам синоптиков сегодня температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью останется на прежнем уровне, в пятницу и воскресенье возможны дожди. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинских пассажиров просят жаловаться на отсутствие кондиционеров в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В автобусе не работает кондиционер. Звоните — 2176234. Сообщите диспетчеру бортовой номер автобуса и температуру в салоне», — говорится в телеграмм-канале ведомства. Температуру воздуха в салоне можно увидеть на электронном табло. По прогнозам синоптиков сегодня температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью останется на прежнем уровне, в пятницу и воскресенье возможны дожди.