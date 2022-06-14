14 июня 2022

Челябинцев просят жаловаться на жару и духоту в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация газомоторных автобусов прибывших на тест-драйв. Челябинск, кондуктор, автобус
Салоны должны быть оснащены кондиционерами Фото:

Челябинских пассажиров просят жаловаться на отсутствие кондиционеров в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«В автобусе не работает кондиционер. Звоните — 2176234. Сообщите диспетчеру бортовой номер автобуса и температуру в салоне», — говорится в телеграмм-канале ведомства.

Температуру воздуха в салоне можно увидеть на электронном табло. По прогнозам синоптиков сегодня температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью останется на прежнем уровне, в пятницу и воскресенье возможны дожди.

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Челябинских пассажиров просят жаловаться на отсутствие кондиционеров в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В автобусе не работает кондиционер. Звоните — 2176234. Сообщите диспетчеру бортовой номер автобуса и температуру в салоне», — говорится в телеграмм-канале ведомства. Температуру воздуха в салоне можно увидеть на электронном табло. По прогнозам синоптиков сегодня температура воздуха прогреется до +24, в четверг и пятницу — до +26. В выходные теплая безветренная погода с переменной облачностью останется на прежнем уровне, в пятницу и воскресенье возможны дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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