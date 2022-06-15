Певица выложила фотографии из ЛНР и Харьковской области (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россияне восхитились свердловской певицей Юлией Чичериной, выражающей поддержку спецоперации на Украине. Артистка в своем telegram-канале выложила фотографии из ЛНР и Харьковской области, подписав их «счастье видишь — смелее вперед идешь», «мы не оставим города свои», соответственно. В комментариях ее назвали кумиром и гордостью страны.

«Женщина, певица на передовой вместе с [нашей] армией. И больше никого? Наши мэтры сидят по куршавелям, лечат диарею», — написали подписчица. Певицу поблагодарили за то, что она делает для военных. «Юля, спасибо за поддержку наших сыновей», — добавила девушка.

Юлия Чичерина открыто выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Чичерина выступала для раненых свердловских солдат во время спецоперации.

Но не все так рады исполнительнице. К примеру, ее выступление в московском клубе «16 тонн» пытались отменить из-за позиции Чичериной. А журналист Олег Кашин (признан иноагентом в РФ) заявил, что «группа Чичериной компенсирует творческую неудачу политической выверенностью».

Скрин из telegram-канала Чичериной

Скрин из telegram-канала Чичериной

Скрин из telegram-канала Чичериной

Скрин из telegram-канала Чичериной

Скрин из telegram-канала Чичериной

Скрин из telegram-канала Чичериной

Скрин из telegram-канала Чичериной

Пост Чичериной в telegram-канале

Пост Чичериной в telegram-канале

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.