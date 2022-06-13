Кашин*: Чичерина компенсирует творческую неудачу политикой

Журналист сравнил лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского с Чичериной Фото: kashin.guru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель Олег Кашин во время прямой трансляции на своем YouTube-канале заявил, что «группа „Чичерина“ компенсирует творческую неудачу политической выверенностью». К такому выводу журналист пришел, сравнивая лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского со свердловской певицей Юлией Чичериной.

«Они [группа „Чичерина“] компенсируют свою творческую неудачу политической выверенностью», — сказал Кашин. При этом, по мнению журналиста, Юлия Чичерина является зеркальным отражением Покровского.

Журналист Кашин раскритиковал лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, выпустившего несколько песен с осуждением действий армии РФ. «Покровский остался в 90-х или в начале «нулевых». Сейчас он вернулся с песнями «Русские, назад», «Я люблю Украину». Рифмы — графомания, мелодия — как будто членом на пианино играл. Но при этом все в восторге — «какой клевый Макс». <…> Разве вы, все, кто лайкаете его песню или хвалите ее, будете в наушниках слушать песню «Украина — моя вторая половина? Не думаю», — высказался Кашин.

А Чичерина, в отличие от Покровского, является сторонником специальной военной операции на Украине. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Новость о признании Россией независимости ДНР и ЛНР жители Донецка встретили салютом на центральной площади, среди празднующих была и певица. Ранее она получила гражданство в Донецкой народной республике.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.

*Олег Кашин — внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

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