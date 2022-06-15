Дорожники доделывают последние два метра трассы (архивное фото)
Движение на екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) у горы лиственной парализовали ремонтные работы. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Утренняя пробка на ЕКАДе в районе Лиственной — ежедневная беда. Там не доделали буквально два метра дороги, но из-за этого каждое утро дикие пробки, люди на работу опаздывают», — рассказал читатель. Помимо этого отрезка дороги, на ЕКАДе образовывается пробка около кольцовского тракта.
Ранее из-за повреждения на электросетях в центре Екатеринбурга образовалась длинная пробка. У площади 1905 года перестали работать все светофоры, встало движение по обеим сторонам проспекта Ленина.
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