15 июня 2022

Дорогу в Екатеринбург парализовали ремонтные работы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка, развязка луганская объездная
Дорожники доделывают последние два метра трассы (архивное фото) Фото:

Движение на екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) у горы лиственной парализовали ремонтные работы. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Утренняя пробка на ЕКАДе в районе Лиственной — ежедневная беда. Там не доделали буквально два метра дороги, но из-за этого каждое утро дикие пробки, люди на работу опаздывают», — рассказал читатель. Помимо этого отрезка дороги, на ЕКАДе образовывается пробка около кольцовского тракта.

Ранее из-за повреждения на электросетях в центре Екатеринбурга образовалась длинная пробка. У площади 1905 года перестали работать все светофоры, встало движение по обеим сторонам проспекта Ленина.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Движение на екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) у горы лиственной парализовали ремонтные работы. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Утренняя пробка на ЕКАДе в районе Лиственной — ежедневная беда. Там не доделали буквально два метра дороги, но из-за этого каждое утро дикие пробки, люди на работу опаздывают», — рассказал читатель. Помимо этого отрезка дороги, на ЕКАДе образовывается пробка около кольцовского тракта. Ранее из-за повреждения на электросетях в центре Екатеринбурга образовалась длинная пробка. У площади 1905 года перестали работать все светофоры, встало движение по обеим сторонам проспекта Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...