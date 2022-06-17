17 июня 2022

В общежитии Екатеринбурга нашли труп студента

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, коридор общежития
Происшествие случилось в общежитии колледжа «Рифей» Фото:

В Екатеринбурге в общежитии колледжа «Рифей» нашли труп студента третьего курса. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, сообщает портал 66.ru.

По информации источников, у погибшего был длительный конфликт с другими учащимися. Директор учебного заведения Марина Бруева опровергает эту информацию.

«Никакой травли не было, он находился в комнате один. Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет», — сказала она. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU ответили, что воздерживаются от комментариев.

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В Екатеринбурге в общежитии колледжа «Рифей» нашли труп студента третьего курса. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, сообщает портал 66.ru. По информации источников, у погибшего был длительный конфликт с другими учащимися. Директор учебного заведения Марина Бруева опровергает эту информацию. «Никакой травли не было, он находился в комнате один. Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет», — сказала она. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU ответили, что воздерживаются от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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