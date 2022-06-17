В общежитии Екатеринбурга нашли труп студента

Происшествие случилось в общежитии колледжа «Рифей»
В Екатеринбурге в общежитии колледжа «Рифей» нашли труп студента третьего курса. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, сообщает портал 66.ru.
По информации источников, у погибшего был длительный конфликт с другими учащимися. Директор учебного заведения Марина Бруева опровергает эту информацию.
«Никакой травли не было, он находился в комнате один. Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет», — сказала она. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области URA.RU ответили, что воздерживаются от комментариев.
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