Свердловские шеф-повара откажутся от изысканной европейской кухни в пользу уральской. Так в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, шеф-повара приготовят блюда из одуванчиков, черемши и пихты.
Необычные блюда будут подаваться в течение двух дней: 5 июля шеф-повара приготовят балык из судака с черемуховым хлебом, майонезом из черемухи с одуванчиковым медом и малосольным огурцом. Также из горячих блюд будет обожженное филе оленя с компотом из груши, соусом из можжевельника, жимолости и кедровым орехом. На десерт — мусс из ряженки с облепиховым бисквитом и глазурью из пихты со «снегом» из облепихи.
На следующий день, 6 июля, повара приготовят ельчевскую форель с малосольным огурцом и сметанным муссом, голубец из альпийского козленка с соусом из уральских корнеплодов. На десерт гостям подадут черемуховый бисквит с земляникой и муссом из клевера.
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Свердловские шеф-повара откажутся от изысканной европейской кухни в пользу уральской. Так в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, шеф-повара приготовят блюда из одуванчиков, черемши и пихты. Необычные блюда будут подаваться в течение двух дней: 5 июля шеф-повара приготовят балык из судака с черемуховым хлебом, майонезом из черемухи с одуванчиковым медом и малосольным огурцом. Также из горячих блюд будет обожженное филе оленя с компотом из груши, соусом из можжевельника, жимолости и кедровым орехом. На десерт — мусс из ряженки с облепиховым бисквитом и глазурью из пихты со «снегом» из облепихи. На следующий день, 6 июля, повара приготовят ельчевскую форель с малосольным огурцом и сметанным муссом, голубец из альпийского козленка с соусом из уральских корнеплодов. На десерт гостям подадут черемуховый бисквит с земляникой и муссом из клевера. В текущем году международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 4 по 7 июля. В программе запланированы 20 мероприятий, в том числе проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего». Среди гостей ожидаются как федеральные VIP-персоны, так и представители зарубежных стран. Необычные блюда из уральских продуктов будут представлены на выставке в рамках фестиваля «Аутентичной уральской кухни», который пройдет с 23 июня по 7 июля в Екатеринбурге.