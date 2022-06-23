Стобалльники ЕГЭ из ХМАО получат по 20 тысяч рублей

100 баллов на ЕГЭ получили пока шесть выпускников Сургута Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ХМАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов, получат по 20 тысяч рублей от окружного правительства. Об этом URA.RU рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина в ходе пресс-конференции — по промежуточным итогам ЕГЭ.

«В Югре есть такая практика, как выплаты ребятам-стобалльникам. Размер этой выплаты составляет 20 тысяч рублей. Тех же, кто закончил школу с отличием, ждут не только аттестаты, но и медаль РФ „За отличные достижения в учении“. В Сургуте завтра такие дипломы выдадут 123 отличникам», — рассказала Замятина.

Эти заслуги в учебе станут хорошим подспорьем для выпускников при поступлении в высшее учебное заведение. Что же касается выпускников получивших сто баллов на ЕГЭ, то, по предварительным подсчетам, в Сургуте пока шесть человек смогли достичь высшего результата на экзамене. «Стобалльные результаты получили шесть человек. Три стобалльных результата по русскому языку и три стобалльных результата по химии», — добавила Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области пообещал выпускникам по 100 тысяч рублей. Коснется это только тех, кто набрал на ЕГЭ сто баллов.