24 июня 2022

В Челябинске четвертые сутки ищут пропавшего ребенка. Фото

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Школьница пропала еще 21 июня Фото:

В Челябинске с 21 июня разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку. Она ушла из дома №14 по улице Косарева и с тех пор ее никто не видел. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 165 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы черные ниже плеч», — говорится в ориентировке поискового отряда. Девочка-подросток была одета в черную толстовку оверсайз, черные джинсы и черные кроссовки.

Ранее мы сообщали о потерявшейся школьнице с татуировками. С 27 мая о ее местонахождении ничего не известно.

Ребенок был одет во все черное

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В Челябинске с 21 июня разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку. Она ушла из дома №14 по улице Косарева и с тех пор ее никто не видел. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас». «Рост 165 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы черные ниже плеч», — говорится в ориентировке поискового отряда. Девочка-подросток была одета в черную толстовку оверсайз, черные джинсы и черные кроссовки. Ранее мы сообщали о потерявшейся школьнице с татуировками. С 27 мая о ее местонахождении ничего не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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