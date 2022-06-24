Школьница пропала еще 21 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 21 июня разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку. Она ушла из дома №14 по улице Косарева и с тех пор ее никто не видел. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Рост 165 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы черные ниже плеч», — говорится в ориентировке поискового отряда. Девочка-подросток была одета в черную толстовку оверсайз, черные джинсы и черные кроссовки.

Ранее мы сообщали о потерявшейся школьнице с татуировками. С 27 мая о ее местонахождении ничего не известно.

Ребенок был одет во все черное Официальная страница поискового отряда «Легион Спас» во ВКонтакте