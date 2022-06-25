25 июня 2022
24 июня 2022

Альпинист из Челябинска попал в больницу Владикавказа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, горная река, природа россии, природа кавказа, приэльбрусье, долина реки уллухурзук, туризм, горы
На помощь альпинисту отправилась пешая группа спасателей Фото:

Спасатели завершили спасательную операцию и спустили с горы Казбек альпиниста из Челябинска. Мужчина получил травму во время спуска с кавказской вершины, которая является потухшим вулканом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

«Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказа», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс».

Сейчас жизни и здоровью челябинца ничего не угрожает. Ранее для эвакуации травмированного альпиниста со склона горы направили вертолет МЧС, но он не смог его забрать из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда за спортсменом выдвинулась пешая группа спасателей.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Спасатели завершили спасательную операцию и спустили с горы Казбек альпиниста из Челябинска. Мужчина получил травму во время спуска с кавказской вершины, которая является потухшим вулканом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии. «Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказа», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс». Сейчас жизни и здоровью челябинца ничего не угрожает. Ранее для эвакуации травмированного альпиниста со склона горы направили вертолет МЧС, но он не смог его забрать из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда за спортсменом выдвинулась пешая группа спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...