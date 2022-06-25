Альпинист из Челябинска попал в больницу Владикавказа

На помощь альпинисту отправилась пешая группа спасателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели завершили спасательную операцию и спустили с горы Казбек альпиниста из Челябинска. Мужчина получил травму во время спуска с кавказской вершины, которая является потухшим вулканом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

«Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказа», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс».

Сейчас жизни и здоровью челябинца ничего не угрожает. Ранее для эвакуации травмированного альпиниста со склона горы направили вертолет МЧС, но он не смог его забрать из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда за спортсменом выдвинулась пешая группа спасателей.