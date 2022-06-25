Машина пострадавшего превратилась в груду металла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый секретарь горкома КПРФ Магнитогорска (Челябинская область) Рустам Валиев остался жив после страшной аварии, в которой его автомобиль получил серьезные механические повреждения. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«Две столкнувшиеся машины выехали на полосу встречного движения, по которой следовал с работы домой я на своем транспортном средстве. Удар пришелся прямо в меня. Сильно зажало, но спасибо подоспевшим, помогли выбраться», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Валиев рассказал, что жизнь ему спасли сработавшие подушки безопасности. Он госпитализирован с ушибом почки, переломом кости на стопе, ссадинами на лице и руках. Авария произошла вчера в Магнитогорске на проспекте Ленина. Пользователи соцсетей предполагали, что водитель Kia вряд ли остался жив, однако в результате ДТП погибших нет.

Бригадир слесарей-ремонтников ООО «Магнитогорский сервисный центр», дочерней компании ОАО ММК, член теризбиркома Орджоникидзевского района Рустам Валиев был избран первым секретарем горкома КПРФ в Магнитогорске в 2012 году.

В результате аварии автомобиль превратился в груду металла Страница Рустама Валиева в соцсети «ВКонтакте»