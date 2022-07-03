Организаторы заявили, что на выставке ограниченное количество мест Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Екатеринбуржцу Антону отказали в посещении промышленной выставки «Иннопром» в связи с «усиленными мерами безопасности и ограниченным количеством мест». Об этом он сообщил URA.RU.

«На почту в день начала выставки пришло письмо о том, что мне вход запрещен», — рассказал екатеринбуржец. «В связи с усиленными мерами безопасности и ограниченному количеству мест, к сожалению, ваше участие 4 июля невозможно. Будем рады видеть вас на „Иннопром-2022“ 5—7 июля», — говорится в письме от организаторов выставке.

Примечательно, что письмо об отказе в посещении выставки пришло посреди ночи — в 02:46. Дозвониться до пресс-службы «Иннопрома» корреспонденту URA.RU не удалось — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос.

Скрин: читатель URA.RU

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.