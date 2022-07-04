В МИД РФ обвинили Зеленского в пиаре на российском газе

Постпред ЕС при РФ Владимир Чижов считает, что предложение о замене газа плохо проработано Фото: Илья Московец © URA.RU

Предложение Киева заместить газ РФ на электроэнергию Украины похоже на пиар-акцию. Об этом заявил постоянный председатель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Это скорее пиаровская акция, которая явно не является результатом экспертной проработки», — сказал Чижов в ходе пресс-конференции, организованной МИА «Россия сегодня». Постпред считает, что данное предложение как минимум плохо проработано,

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уверенно заявил, что Киев сможет заместить часть российского газа в Евросоюз путем поставок электроэнергии с Украины. По его словам, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. Также в начале июня Зеленский говорил о том, что Украина откажется от экспорта газа и угля из-за подготовки к новому отопительному сезону.