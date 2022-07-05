Свердловский губернатор ответил на жалобу о нехватке школ

Евгений Куйвашев рассказал, что может решить проблему совместно с городскими властями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил екатеринбуржцам, жаловавшимся на нехватку школ в микрорайоне Уктус, подчеркнул сложность проблемы, но пообещал решить ее, если встретит помощь городских властей. Соответствующий пост он выложил в своем telegram-канале.

«Вы должны понимать, что строительство новой школы — это длинный бюрократический процесс, в котором участвуют министерство образования, администрация города, министерство строительства, Минфин, депутаты Заксобрания», — написал губернатор. Он отметил, что готов сделать исключение и построить школу в обход бюрократии, но для этого нужно построить в микрорайоне дорогу — этим занимаются екатеринбургские власти.

Губернатор уточнил, что новая школа обойдется в два миллиарда рублей. Однако признался, что знает, сколько неудобств доставляет горожанам дефицит учебных учреждений.

Жители микрорайона Уктус днем 5 июля поставили на будущем месте размещения школы табличку с призывом построить ее. «Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали!» — написали они.