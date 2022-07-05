Свердловский губернатор ответил на жалобу о нехватке школ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил екатеринбуржцам, жаловавшимся на нехватку школ в микрорайоне Уктус, подчеркнул сложность проблемы, но пообещал решить ее, если встретит помощь городских властей. Соответствующий пост он выложил в своем telegram-канале.
«Вы должны понимать, что строительство новой школы — это длинный бюрократический процесс, в котором участвуют министерство образования, администрация города, министерство строительства, Минфин, депутаты Заксобрания», — написал губернатор. Он отметил, что готов сделать исключение и построить школу в обход бюрократии, но для этого нужно построить в микрорайоне дорогу — этим занимаются екатеринбургские власти.
Губернатор уточнил, что новая школа обойдется в два миллиарда рублей. Однако признался, что знает, сколько неудобств доставляет горожанам дефицит учебных учреждений.
Жители микрорайона Уктус днем 5 июля поставили на будущем месте размещения школы табличку с призывом построить ее. «Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали!» — написали они.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил екатеринбуржцам, жаловавшимся на нехватку школ в микрорайоне Уктус, подчеркнул сложность проблемы, но пообещал решить ее, если встретит помощь городских властей. Соответствующий пост он выложил в своем telegram-канале. «Вы должны понимать, что строительство новой школы — это длинный бюрократический процесс, в котором участвуют министерство образования, администрация города, министерство строительства, Минфин, депутаты Заксобрания», — написал губернатор. Он отметил, что готов сделать исключение и построить школу в обход бюрократии, но для этого нужно построить в микрорайоне дорогу — этим занимаются екатеринбургские власти. Губернатор уточнил, что новая школа обойдется в два миллиарда рублей. Однако признался, что знает, сколько неудобств доставляет горожанам дефицит учебных учреждений. Жители микрорайона Уктус днем 5 июля поставили на будущем месте размещения школы табличку с призывом построить ее. «Евгений Владимирович, простите нас, что нарожали!» — написали они.