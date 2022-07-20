Свердловчане поддержали задержанную из-за танца учительницу. Скрины

21 июля 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Полиция задержала Яну Кэт вечером 20 июля Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Свердловчане поддержали задержанную преподавательницу тверка (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер, исполняется в сексуальной провокационной манере — прим. ред.) Яну Кэт (настоящая фамилия — Слоева), которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра. Граждане поддержали девушку в комментариях под ее постом в telegram-канале, где она рассказала о своем задержании. «Яна, все будет хорошо!», — пишет подписчица Яны. Большинство комментариев похожи, граждане поддержали девушку, написав ей «держись» и «мы с тобой». А кто-то даже предложил свою помощь. «Может нужно чем-то помочь?», — спросила подписчица Яны. Яна Кэт показала откровенный танец напротив Ельцин Центра вечером 19 июля. Она посчитала, что в перфомансе нет ничего противозаконного. «Моя попа еще никому не навредила», — написала она в социальных сетях. Но вскоре полиция задержала девушку. Яна уже выступала с аналогичным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. После этого девушка призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков. Скрины комментариев под постом Яны Кэт Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчане поддержали задержанную преподавательницу тверка (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер, исполняется в сексуальной провокационной манере — прим. ред.) Яну Кэт (настоящая фамилия — Слоева), которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра. Граждане поддержали девушку в комментариях под ее постом в telegram-канале, где она рассказала о своем задержании. «Яна, все будет хорошо!», — пишет подписчица Яны. Большинство комментариев похожи, граждане поддержали девушку, написав ей «держись» и «мы с тобой». А кто-то даже предложил свою помощь. «Может нужно чем-то помочь?», — спросила подписчица Яны. Яна Кэт показала откровенный танец напротив Ельцин Центра вечером 19 июля. Она посчитала, что в перфомансе нет ничего противозаконного. «Моя попа еще никому не навредила», — написала она в социальных сетях. Но вскоре полиция задержала девушку. Яна уже выступала с аналогичным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. После этого девушка призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков.