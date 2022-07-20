20 июля 2022

Свердловчане поддержали задержанную из-за танца учительницу. Скрины

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Полиция задержала Яну Кэт вечером 20 июля Фото:

Свердловчане поддержали задержанную преподавательницу тверка (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер, исполняется в сексуальной провокационной манере — прим. ред.) Яну Кэт (настоящая фамилия — Слоева), которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра. Граждане поддержали девушку в комментариях под ее постом в telegram-канале, где она рассказала о своем задержании.

«Яна, все будет хорошо!», — пишет подписчица Яны. Большинство комментариев похожи, граждане поддержали девушку, написав ей «держись» и «мы с тобой». А кто-то даже предложил свою помощь. «Может нужно чем-то помочь?», — спросила подписчица Яны.

Яна Кэт показала откровенный танец напротив Ельцин Центра вечером 19 июля. Она посчитала, что в перфомансе нет ничего противозаконного. «Моя попа еще никому не навредила», — написала она в социальных сетях. Но вскоре полиция задержала девушку. Яна уже выступала с аналогичным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. После этого девушка призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков.

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Свердловчане поддержали задержанную преподавательницу тверка (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер, исполняется в сексуальной провокационной манере — прим. ред.) Яну Кэт (настоящая фамилия — Слоева), которая показала откровенный танец напротив Ельцин Центра. Граждане поддержали девушку в комментариях под ее постом в telegram-канале, где она рассказала о своем задержании. «Яна, все будет хорошо!», — пишет подписчица Яны. Большинство комментариев похожи, граждане поддержали девушку, написав ей «держись» и «мы с тобой». А кто-то даже предложил свою помощь. «Может нужно чем-то помочь?», — спросила подписчица Яны. Яна Кэт показала откровенный танец напротив Ельцин Центра вечером 19 июля. Она посчитала, что в перфомансе нет ничего противозаконного. «Моя попа еще никому не навредила», — написала она в социальных сетях. Но вскоре полиция задержала девушку. Яна уже выступала с аналогичным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. После этого девушка призналась, что испугалась критики некоторых своих подписчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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