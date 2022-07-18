Пушков обвинил США в двойных стандартах из-за санкций против РФ

19 июля 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Пушков: США придерживаются двойных стандартов в отношении стран, которые не являются сторонниками Вашингтона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США придерживаются двойных стандартов в отношении стран, которые не являются сторонниками Вашингтона. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал угрозы Вашингтона в адрес Китая на случай, если Пекин попытается обойти введенные против РФ санкции. «Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — заявил сенатор в telegram-канале. Он вопросил, промолчит ли Пекин в ответ на постоянные угрозы со стороны Вашингтона, «которые повторяют на все лады представители Госдепа и уже напоминают заезженную пластинку». Он заключил, что принципы США отходят на второй план, как только речь заходит о государствах, которые придерживаются другой позиции в международной политике. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что США публично пригрозили КНР, что в случае, если Пекин осмелится предоставить России вооружение или какую-либо другую помощь, ему это «дорого обойдется». При этом он отметил, что пока Китай не был замечен в систематическом обходе санкций против России или в предоставлении военной помощи Москве. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США придерживаются двойных стандартов в отношении стран, которые не являются сторонниками Вашингтона. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал угрозы Вашингтона в адрес Китая на случай, если Пекин попытается обойти введенные против РФ санкции. «Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — заявил сенатор в telegram-канале. Он вопросил, промолчит ли Пекин в ответ на постоянные угрозы со стороны Вашингтона, «которые повторяют на все лады представители Госдепа и уже напоминают заезженную пластинку». Он заключил, что принципы США отходят на второй план, как только речь заходит о государствах, которые придерживаются другой позиции в международной политике. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что США публично пригрозили КНР, что в случае, если Пекин осмелится предоставить России вооружение или какую-либо другую помощь, ему это «дорого обойдется». При этом он отметил, что пока Китай не был замечен в систематическом обходе санкций против России или в предоставлении военной помощи Москве.