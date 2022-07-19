Bloomberg: страны ЕС требуют эмбарго на ювелирные изделия из РФ

19 июля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Во время встречи постпредов ЕС ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на российское золото также касался ювелирных изделий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить эмбарго на российское золото и ювелирные изделия. Об этом сообщает Bloomberg. «Во время встречи постпредов ЕС ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на российское золото также касался ювелирных изделий», — пишет агентство. Кроме этого, в Евросоюзе предлагают обязать уже попавших под санкции лиц регистрировать свои активы. Ранее URA.RU сообщало, что проект нового пакета антироссийских санкций ЕС запрещает импорт золота из России только в виде порошка, полуфабрикатов, золотых монет и отходов. Еврокомиссия не запрещает ввозить ювелирные украшения из золота, тем самым оставляя «лазейки» для пополнения бюджета Кремля. Россия ежегодно экспортирует золото на миллиарды евро. Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России 15 июля. Глава Комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла, что ограничения будут включать эмбарго на импорт золота из России. Евросоюз, США, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказывают негативное влияние на их собственные экономики. Так, например, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявляла, что в Германии недостаточно газа, чтобы пережить зиму без российского топлива. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить эмбарго на российское золото и ювелирные изделия. Об этом сообщает Bloomberg. «Во время встречи постпредов ЕС ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на российское золото также касался ювелирных изделий», — пишет агентство. Кроме этого, в Евросоюзе предлагают обязать уже попавших под санкции лиц регистрировать свои активы. Ранее URA.RU сообщало, что проект нового пакета антироссийских санкций ЕС запрещает импорт золота из России только в виде порошка, полуфабрикатов, золотых монет и отходов. Еврокомиссия не запрещает ввозить ювелирные украшения из золота, тем самым оставляя «лазейки» для пополнения бюджета Кремля. Россия ежегодно экспортирует золото на миллиарды евро. Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России 15 июля. Глава Комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла, что ограничения будут включать эмбарго на импорт золота из России. Евросоюз, США, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказывают негативное влияние на их собственные экономики. Так, например, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявляла, что в Германии недостаточно газа, чтобы пережить зиму без российского топлива.