Куйвашев назначил ответственных за губернаторские выборы

Олег Чемезов возглавил новую рабочую группу по губернаторским выборам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Отвечать за проведение сентябрьских выборов в Свердловской области будут вице-губернатор Олег Чемезов, областные министры и мэры четырех городов. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, который сам будет участвовать в кампании в качестве кандидата. Копия документа за его подписью есть у URA.RU.

«Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов губернатора и выборов в органы местного самоуправления», — говорится в тексте документа. Новая рабочая группа должна связывать государственные ведомства с избиркомами и мэриями.

Возглавил созданный орган вице-губернатор Чемезов, курирующий политические вопросы. Его замом назначен директор департамента внутренней политики Антон Третьяков. Также в группу вошли мэры Алексей Орлов (Екатеринбург), Владислав Пинаев (Нижний Тагил), Алексей Герасимов (Каменск-Уральский) и Игорь Кабец (Первоуральск). От областного правительства включены министры Андрей Злоказов (минсоцполитики), Юрий Биктуганов (минобр), Светлана Учайкина (минкульт) и другие.

Чемезов, помимо этой рабочей группы, руководит и избирательным штабом Куйвашева. Губернатор будет участвовать в выборах на новый для себя срок от «Единой России». Пока он официально не зарегистрирован в качестве кандидата. Ранее избирком объявил четырех его соперников на голосовании, которое назначено на 11 сентября.