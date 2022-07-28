В Челябинской области задержится похолодание

В регионе ожидаются холодные и дождливые дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области похолодание задержится до 1 августа. По ночам в регионе ожидается всего около пяти градусов тепла. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«С 29 по 31 июля в Челябинской области ночью ожидается 10—15 градусов, при прояснении до +5. В дневное время температура воздуха будет постепенно расти и составит от 20—25 градусов тепла в пятницу до 23—28 градусов тепла в воскресенье», — отмечают синоптики.

Ранее метеорологи предупреждали о том, что в ночь на 28 июля температура воздуха опустится до пяти градусов тепла. Кроме того, синоптики предупреждали о грозовом фронте, который придет в регион 29 июля.