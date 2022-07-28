Директор детского сада в Екатеринбурге украл 57 миллионов

Дело свердловчанки направили в Ленинский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководительница екатеринбургских детских садов за четыре года получила 57,2 млн рублей, присваивая деньги, выданные на сотни воспитанников, которые фактически не ходили в садик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемая получила из бюджета Свердловской области в виде субсидий свыше 66,5 млн рублей, из которых ею мошенническим способом получены средства свыше 57,2 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что эти деньги она получала в течение почти четырех лет.

В прокуратуре уточнили, что женщина несколько лет сообщала властям ложную информацию о количестве детей, поступивших в детские сады. В 2016 году директор сообщала о 264 детях, хотя в учреждение приходили только 29 из них. Таким образом ей удавалось получить деньги за несуществующих воспитанников. Дело свердловчанки направили в суд.

Женщина работала по криминальной схеме с 2016 до 2020 года. За это время она успела поработать в нескольких учреждениях.

Ранее о нарушениях в детских садах сообщали в июне. Очевидцы пожаловались, что воспитательница разбила нос ребенку.