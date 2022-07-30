Адвокат Гелбахиани: Саакашвили уходит из грузинской политики

31 июля 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Михаил Саакашвили решил бросить политику Фото: Личная страница Михаила Саакашвили в Instagram Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение выйти из грузинской политики и намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение». Об этом заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. «Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — сказал адвокат журналистам телеканала «Имеди». Саакашвили задержали в Грузии осенью прошлого года. Его заключили под стражу. Теперь он является главным фигурантом по уголовному делу — его обвиняют в превышении служебных полномочий. Состояние здоровья бывшего президента Грузии резко ухудшилось в результате 50-дневной голодовки после задержания 1 октября 2021 года, передает ФАН.

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение выйти из грузинской политики и намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение». Об этом заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. «Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — сказал адвокат журналистам телеканала «Имеди». Саакашвили задержали в Грузии осенью прошлого года. Его заключили под стражу. Теперь он является главным фигурантом по уголовному делу — его обвиняют в превышении служебных полномочий. Состояние здоровья бывшего президента Грузии резко ухудшилось в результате 50-дневной голодовки после задержания 1 октября 2021 года, передает ФАН.