«Уральские авиалинии» отменили рейсы на юг до конца октября

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
«Уральские авиалинии» продлили запрет на перелеты до 29 октября Фото:

«Уральские авиалинии» самостоятельно отменили свои перелеты в южные регионы России до 29 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. При этом запрет Росавиации, которому следуют все перевозчики, действует лишь до 5 августа.

«Авиакомпания вынуждена отменить рейсы в аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа до 29 октября», — говорится на сайте «Уральских авиалиний». Также до 29 октября отменены перелеты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан.

Ранее Росавиация продлила режим ограничений на выполнение рейсов в 11 регионов страны до 5 августа. Южные аэропорты закрыли для полетов в связи с началом российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. До этого запрет на полеты был продлен до 30 июля.

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«Уральские авиалинии» самостоятельно отменили свои перелеты в южные регионы России до 29 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. При этом запрет Росавиации, которому следуют все перевозчики, действует лишь до 5 августа. «Авиакомпания вынуждена отменить рейсы в аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа до 29 октября», — говорится на сайте «Уральских авиалиний». Также до 29 октября отменены перелеты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан. Ранее Росавиация продлила режим ограничений на выполнение рейсов в 11 регионов страны до 5 августа. Южные аэропорты закрыли для полетов в связи с началом российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. До этого запрет на полеты был продлен до 30 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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