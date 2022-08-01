«Уральские авиалинии» отменили рейсы на юг до конца октября

«Уральские авиалинии» продлили запрет на перелеты до 29 октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Уральские авиалинии» самостоятельно отменили свои перелеты в южные регионы России до 29 октября. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. При этом запрет Росавиации, которому следуют все перевозчики, действует лишь до 5 августа.

«Авиакомпания вынуждена отменить рейсы в аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Воронежа до 29 октября», — говорится на сайте «Уральских авиалиний». Также до 29 октября отменены перелеты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан.

Ранее Росавиация продлила режим ограничений на выполнение рейсов в 11 регионов страны до 5 августа. Южные аэропорты закрыли для полетов в связи с началом российской спецоперации на Украине из-за близости регионов к границе. До этого запрет на полеты был продлен до 30 июля.