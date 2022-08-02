ТАСС: в Китае призвали ограничить ядерные силы Британии и Франции

Россия предложила сократить ядерный арсенал Британии и Франции, заявил Фу Цун
Ядерные арсеналы вооруженных сил Великобритании и Франции должны быть сокращены и ограничены. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.
«Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — сказал Фу Цун в интервью ТАСС.
Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что риск ядерной войны в мире достиг пика. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти готовят граждан к ядерной войне. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон должен строить отношения с Пекином с учетом ошибок во взаимодействии с Москвой.
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