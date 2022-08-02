ТАСС: в Китае призвали ограничить ядерные силы Британии и Франции

03 августа 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Россия предложила сократить ядерный арсенал Британии и Франции, заявил Фу Цун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ядерные арсеналы вооруженных сил Великобритании и Франции должны быть сокращены и ограничены. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун. «Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — сказал Фу Цун в интервью ТАСС. Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что риск ядерной войны в мире достиг пика. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти готовят граждан к ядерной войне. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон должен строить отношения с Пекином с учетом ошибок во взаимодействии с Москвой.

Ядерные арсеналы вооруженных сил Великобритании и Франции должны быть сокращены и ограничены. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун. «Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — сказал Фу Цун в интервью ТАСС. Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что риск ядерной войны в мире достиг пика. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти готовят граждан к ядерной войне. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон должен строить отношения с Пекином с учетом ошибок во взаимодействии с Москвой.