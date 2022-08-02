02 августа 2022

ТАСС: в Китае призвали ограничить ядерные силы Британии и Франции

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Россия предложила сократить ядерный арсенал Британии и Франции, заявил Фу Цун Фото:

Ядерные арсеналы вооруженных сил Великобритании и Франции должны быть сокращены и ограничены. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

«Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — сказал Фу Цун в интервью ТАСС.

Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что риск ядерной войны в мире достиг пика. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти готовят граждан к ядерной войне. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон должен строить отношения с Пекином с учетом ошибок во взаимодействии с Москвой.

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Ядерные арсеналы вооруженных сил Великобритании и Франции должны быть сокращены и ограничены. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун. «Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — сказал Фу Цун в интервью ТАСС. Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит заявил, что риск ядерной войны в мире достиг пика. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти готовят граждан к ядерной войне. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон должен строить отношения с Пекином с учетом ошибок во взаимодействии с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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