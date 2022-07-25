Глава МИД Британии: Лондон должен учесть ошибки отношений с РФ

26 июля 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Британия не должна становиться зависимой от Китая, заявила Лиз Трасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В отношениях с Китаем Великобритания должна учесть опыт в отношениях с Россией и не совершать таких же ошибок. Об этом заявила глава МИД Британии, кандидат на должность премьер-министра Лиз Трасс во время дебатов. «На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми. <…> Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что-то же самое случится в отношениях с Китаем», — передает слова Лиз Трасс РИА «Новости». Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Однако страны Европы оказались не готовы даже пережить первую зиму без голубого топлива, поставляемого из РФ. Трасс предложила свой способ снижения зависимости Британии от российского газа.

В отношениях с Китаем Великобритания должна учесть опыт в отношениях с Россией и не совершать таких же ошибок. Об этом заявила глава МИД Британии, кандидат на должность премьер-министра Лиз Трасс во время дебатов. «На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми. <…> Мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что-то же самое случится в отношениях с Китаем», — передает слова Лиз Трасс РИА «Новости». Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз намерен установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт российского газа. Однако страны Европы оказались не готовы даже пережить первую зиму без голубого топлива, поставляемого из РФ. Трасс предложила свой способ снижения зависимости Британии от российского газа.