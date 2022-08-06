В Екатеринбурге сгорели автомобили (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В екатеринбургском микрорайоне Парковый примерно в пять утра 7 августа загорелись две иномарки. Об этом рассказал очевидец.

«В Парковом микрорайоне сгорели машины. Подробности пока неизвестны», — рассказал очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Пожар произошел возле дома на улице Цивиллинга, 6.

На месте работали две пожарные машины и семь спасателей. «На площади 12 квадратных метров сгорели автомобиль Lada Granta и BMW X5, повреждены кузова автомобилей Kia Rio и Volkswagen Sharan», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге ночью сгорела иномарка, пожар попал на видео.