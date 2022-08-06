Игрок мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга Антон Соколов подписал договор с лиссабонским клубом «Спортинг». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
«„Синара“ и игрок Антон Соколов по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой договор с переходом футболиста в лиссабонский „Спортинг“ (Португалия). Клуб благодарит Антона Соколова за сотрудничество и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, за существенный вклад в наши победы и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте «Синары».
Антон Соколов — 23-летний футболист, выступавший не только за «Синару», но и за сборную России. Спортсмену 23 года, он родился в Качканаре (Свердловская область). В декабре «Синара» сыграла против «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов. Встреча тогда закончилась со счетом 1:1, Соколов играл в стартовом составе. Спортивные эксперты предполагают, что после того матча екатеринбуржцем и заинтересовались.
Антону Соколову 23 года
Фото с официального сайта клуба «Синара»
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Игрок мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга Антон Соколов подписал договор с лиссабонским клубом «Спортинг». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. «„Синара“ и игрок Антон Соколов по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой договор с переходом футболиста в лиссабонский „Спортинг“ (Португалия). Клуб благодарит Антона Соколова за сотрудничество и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, за существенный вклад в наши победы и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте «Синары». Антон Соколов — 23-летний футболист, выступавший не только за «Синару», но и за сборную России. Спортсмену 23 года, он родился в Качканаре (Свердловская область). В декабре «Синара» сыграла против «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов. Встреча тогда закончилась со счетом 1:1, Соколов играл в стартовом составе. Спортивные эксперты предполагают, что после того матча екатеринбуржцем и заинтересовались.