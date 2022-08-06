06 августа 2022

Португальский клуб забрал к себе футболиста из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Антоном Соколовым заинтересовался клуб «Спортинг» Фото:

Игрок мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга Антон Соколов подписал договор с лиссабонским клубом «Спортинг». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«„Синара“ и игрок Антон Соколов по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой договор с переходом футболиста в лиссабонский „Спортинг“ (Португалия). Клуб благодарит Антона Соколова за сотрудничество и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, за существенный вклад в наши победы и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте «Синары».

Антон Соколов — 23-летний футболист, выступавший не только за «Синару», но и за сборную России. Спортсмену 23 года, он родился в Качканаре (Свердловская область). В декабре «Синара» сыграла против «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов. Встреча тогда закончилась со счетом 1:1, Соколов играл в стартовом составе. Спортивные эксперты предполагают, что после того матча екатеринбуржцем и заинтересовались.

Антону Соколову 23 года

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Игрок мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга Антон Соколов подписал договор с лиссабонским клубом «Спортинг». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. «„Синара“ и игрок Антон Соколов по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой договор с переходом футболиста в лиссабонский „Спортинг“ (Португалия). Клуб благодарит Антона Соколова за сотрудничество и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, за существенный вклад в наши победы и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте «Синары». Антон Соколов — 23-летний футболист, выступавший не только за «Синару», но и за сборную России. Спортсмену 23 года, он родился в Качканаре (Свердловская область). В декабре «Синара» сыграла против «Спортинга» в рамках Лиги чемпионов. Встреча тогда закончилась со счетом 1:1, Соколов играл в стартовом составе. Спортивные эксперты предполагают, что после того матча екатеринбуржцем и заинтересовались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...