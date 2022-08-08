Белый дом: США подружатся со странами Африки из-за России

США намерены развивать отношения со странами Африки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США намерены наладить взаимодействие с африканскими странами, так как опасаются «негативных» действий России на континенте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты неизменно заинтересованы в том, чтобы регион (Африка — прим. URA.RU) оставался открытым и доступным для всех, а правительства и общественность могли делать свой собственный политический выбор в соответствии с международными обязательствами. Открытые общества, как правило, более склонны работать на общее дело с Соединенными Штатами, привлекать больше торговли и инвестиций в США, проводить политику, направленную на улучшение условий жизни своих граждан, и противодействовать вредоносной деятельности Китайской Народной Республики, России и других акторов», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил страны Африки вслед за министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Американский журнал The Wall Street Journal считает, что Блинкен проиграл Лаврову «в борьбе за Африку». По данным агентства Foreign Policy, у США слишком мало дипломатов в странах Африки.