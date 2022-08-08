За счет тюменского бюджета власти выкупили спортивный комплекс

Стоимость составила 193 миллиона 900 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За счет бюджетных денег тюменские власти выкупили у свердловского вице-губернатора Сергея Чемезова спортивный комплекс. Об этом стало известно журналистам. Стоимость составила почти 194 миллиона рублей.

«Государственный заказчик принимает и оплачивает, а поставщик передает в собственность Тюменской области недвижимое имущество: спортивно-оздоровительный центр, две спортивные площадки, кабельную сеть, здание раздевалки для спортсменов, земельный участок. Недвижимость расположена на Воронинских горках. Стоимость — 193 миллионов 900 тысяч рублей», — передает информацию, содержащуюся в документации государственных закупок издание «72.РУ».

Контракт был заключен в начале августа. Заказчиком выступил департамент имущественных отношений Тюменской области. А поставщиком является компания «Спортактив». Предприятие «Форвард» выступает в качестве управляющей компании. Она и была уполномоченным представителем в сделке с властями.