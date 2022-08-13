«Ъ»: россиян ждет нехватка лекарств от редких заболеваний

Россиян ждет нехватка лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает Всероссийский союз пациентов.
«В следующем году российские пациенты с редкими заболеваниями могут не получить необходимые им лекарства из-за сложностей с государственным финансированием их закупок», — уточняет «Коммерсант». По данным газеты, Всероссийский союз пациентов направил соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Как пишет Коммерсант, на сегодня большая часть пациентов обеспечивается препаратами в ходе государственной программы «17 нозологий».
Она [программа] существует в России с 2008 года и финансируется из федерального бюджета. Всероссийский союз пациентов обратился к правительству РФ с предложением увеличить бюджет на данную программу на 20 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Дистанционная продажа препаратов повысит доступность препаратов для всех категорий граждан.
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