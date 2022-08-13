«Ъ»: россиян ждет нехватка лекарств от редких заболеваний

13 августа 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

В России ожидается нехватка лекарств от редких заболеваний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиян ждет нехватка лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает Всероссийский союз пациентов. «В следующем году российские пациенты с редкими заболеваниями могут не получить необходимые им лекарства из-за сложностей с государственным финансированием их закупок», — уточняет «Коммерсант». По данным газеты, Всероссийский союз пациентов направил соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Как пишет Коммерсант, на сегодня большая часть пациентов обеспечивается препаратами в ходе государственной программы «17 нозологий». Она [программа] существует в России с 2008 года и финансируется из федерального бюджета. Всероссийский союз пациентов обратился к правительству РФ с предложением увеличить бюджет на данную программу на 20 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Дистанционная продажа препаратов повысит доступность препаратов для всех категорий граждан.

Россиян ждет нехватка лекарств от редких заболеваний. Об этом сообщает Всероссийский союз пациентов. «В следующем году российские пациенты с редкими заболеваниями могут не получить необходимые им лекарства из-за сложностей с государственным финансированием их закупок», — уточняет «Коммерсант». По данным газеты, Всероссийский союз пациентов направил соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Как пишет Коммерсант, на сегодня большая часть пациентов обеспечивается препаратами в ходе государственной программы «17 нозологий». Она [программа] существует в России с 2008 года и финансируется из федерального бюджета. Всероссийский союз пациентов обратился к правительству РФ с предложением увеличить бюджет на данную программу на 20 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Дистанционная продажа препаратов повысит доступность препаратов для всех категорий граждан.