Вспышки, ветер, тревога: будет ли магнитная буря 11 мая 2025

С начала мая на Солнце произошло несколько крупных вспышек, которые привели к сильным магнитным бурям. Люди жаловались на головные боли, скачки давления и бессонницу. Будет ли магнитная буря 11 мая 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025
С начала мая на Солнце наблюдается повышенная активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, уровень оценивается в 5,2 балла из 10 — это выше среднего, но до критических значений далеко.
С 7 по 8 мая зафиксировано шесть солнечных вспышек класса С — слабые, но заметные. Главное беспокойство вызывает не столько вспышки, сколько ускоренный солнечный ветер. Уже с 5 мая его скорость — 500–800 км/с , что выше нормы. Он приносит к Земле заряженные частицы, способные раскачать магнитное поле планеты и вызвать геомагнитные возмущения. Специалисты предполагают, что ситуация нормализуется через 3 дня, но пока магнитная обстановка остается напряженной.
Прогноз на 11 мая 2025: будет ли магнитная буря
Вот прогноз ученых на 11 мая:
- Вероятность спокойной магнитосферы — 29%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 40%
- Шанс полноценной магнитной бури — 31%
Цифры говорят, что буря возможна, но не слишком вероятна. Уровень активности — 3,5 балла из 9. Это так называемый «зеленый уровень», при котором нет угрозы для техники и здоровья. Впрочем, есть и шанс на бурю, но паниковать не нужно. Метеозависимым людям все же стоит быть внимательнее — даже слабая нестабильность может дать о себе знать.
Впрочем, космическая погода непредсказуема. Даже самый точный прогноз может поменяться в течение нескольких часов. Вспышки на Солнце могут произойти внезапно, и буря начнется раньше, чем ее успеют предсказать. Так что следите за прогнозами.
Атмосферное давление 11 мая 2025
Кроме магнитных бурь, на самочувствие может влиять и атмосферное давление. Особенно это касается людей с проблемами сосудов или метеозависимостью.
11 мая 2025 года, по данным Гидрометцентра, ожидаются такие значения:
- В Москве и области — около 745 мм ртутного столба. Это ниже нормы (обычно нормой считается от 755 до 765 мм). При пониженном давлении могут появиться слабость, сонливость, головные боли и даже легкое головокружение. Люди с пониженным артериальным давлением особенно чувствительны в такие дни.
- В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 762 мм, что находится в пределах нормы. Для большинства людей это комфортный уровень, серьезных проблем быть не должно.
Прогноз магнитных бурь на месяц
В мае, по прогнозам, Землю ждет еще несколько «всплесков» активности.
- 18–21 мая — возможны слабые бури или скачки магнитного фона. Ученые оценивают вероятность как среднюю.
- 28–29 мая — еще один прогнозируемый период активности. Уже сейчас наблюдаются новые пятна на Солнце и усиление солнечного ветра.
- 1 июня — возможна полноценная магнитная буря, которая совпадает с затухающей волной конца мая.
- Со 2 по 6 июня может наступить период затяжной нестабильности. Это не обязательно будет сильная буря, но вероятны так называемые фоновые возмущения — вялость, раздражительность, скачки давления и бессонница.
Как подготовиться к магнитной буре
Даже если магнитная буря не угрожает серьезно здоровью, в дни нестабильной магнитосферы многие чувствуют себя хуже. Вот что можно сделать, чтобы минимизировать влияние:
- Следите за самочувствием. Отмечайте, как вы себя чувствуете в дни повышенной активности. Можно вести дневник — это поможет понять, действительно ли на вас влияют магнитные бури. Если вы принимаете лекарства от давления, аритмии или неврологических состояний — не пропускайте прием, даже если чувствуете себя нормально.
- Соблюдайте режим. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте недосыпа. В такие дни лучше отказаться от перенапряжения, особенно физического и эмоционального.
- Пейте больше воды. Вода помогает организму легче справляться со стрессом, включая космический. Избегайте крепкого кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды.
- Выходите на свежий воздух. Короткие прогулки без лишней нагрузки улучшают циркуляцию и насыщают мозг кислородом. Особенно важно «проветривать голову», если чувствуете упадок сил или тревожность.
- Ограничьте экранное время. Во время магнитных бурь возможны сбои в электронике, перепады интернета, раздражение от ярких экранов. Лучше уменьшить нагрузку на глаза и нервную систему.
- Не нервничайте. Звучит банально, но тревожность только усиливает дискомфорт. Попробуйте дыхательные практики, теплый душ, расслабляющую музыку.
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