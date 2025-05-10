Вспышки, ветер, тревога: будет ли магнитная буря 11 мая 2025

Ученые ИКИ и ИСФЗ РАН опубликовали прогноз магнитных бурь на 11 мая 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало мая принесло немало головной боли метеозависимым
Начало мая принесло немало головной боли метеозависимым Фото:

С начала мая на Солнце произошло несколько крупных вспышек, которые привели к сильным магнитным бурям. Люди жаловались на головные боли, скачки давления и бессонницу. Будет ли магнитная буря 11 мая 2025 — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в мае 2025

С начала мая на Солнце наблюдается повышенная активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, уровень оценивается в 5,2 балла из 10 — это выше среднего, но до критических значений далеко.

С 7 по 8 мая зафиксировано шесть солнечных вспышек класса С  — слабые, но заметные. Главное беспокойство вызывает не столько вспышки, сколько ускоренный солнечный ветер. Уже с 5 мая его скорость — 500–800 км/с , что выше нормы. Он приносит к Земле заряженные частицы, способные раскачать магнитное поле планеты и вызвать геомагнитные возмущения. Специалисты предполагают, что ситуация нормализуется через 3 дня, но пока магнитная обстановка остается напряженной.

Прогноз на 11 мая 2025: будет ли магнитная буря

Вот прогноз ученых на 11 мая:

  • Вероятность спокойной магнитосферы — 29%
  • Вероятность геомагнитных возмущений — 40%
  • Шанс полноценной магнитной бури — 31%

Цифры говорят, что буря возможна, но не слишком вероятна. Уровень активности — 3,5 балла из 9. Это так называемый «зеленый уровень», при котором нет угрозы для техники и здоровья. Впрочем, есть и шанс на бурю, но паниковать не нужно. Метеозависимым людям все же стоит быть внимательнее — даже слабая нестабильность может дать о себе знать.

Впрочем, космическая погода непредсказуема. Даже самый точный прогноз может поменяться в течение нескольких часов. Вспышки на Солнце могут произойти внезапно, и буря начнется раньше, чем ее успеют предсказать. Так что следите за прогнозами.

Атмосферное давление 11 мая 2025

Кроме магнитных бурь, на самочувствие может влиять и атмосферное давление. Особенно это касается людей с проблемами сосудов или метеозависимостью.

11 мая 2025 года, по данным Гидрометцентра, ожидаются такие значения:

  • В Москве и области — около 745 мм ртутного столба. Это ниже нормы (обычно нормой считается от 755 до 765 мм). При пониженном давлении могут появиться слабость, сонливость, головные боли и даже легкое головокружение. Люди с пониженным артериальным давлением особенно чувствительны в такие дни.
  • В Санкт-Петербурге и Ленинградской области762 мм, что находится в пределах нормы. Для большинства людей это комфортный уровень, серьезных проблем быть не должно.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Прогноз магнитных бурь на месяц

В мае, по прогнозам, Землю ждет еще несколько «всплесков» активности.

  • 18–21 мая — возможны слабые бури или скачки магнитного фона. Ученые оценивают вероятность как среднюю.
  • 28–29 мая — еще один прогнозируемый период активности. Уже сейчас наблюдаются новые пятна на Солнце и усиление солнечного ветра.
  • 1 июня — возможна полноценная магнитная буря, которая совпадает с затухающей волной конца мая.
  • Со 2 по 6 июня может наступить период затяжной нестабильности. Это не обязательно будет сильная буря, но вероятны так называемые фоновые возмущения — вялость, раздражительность, скачки давления и бессонница.

Как подготовиться к магнитной буре

Даже если магнитная буря не угрожает серьезно здоровью, в дни нестабильной магнитосферы многие чувствуют себя хуже. Вот что можно сделать, чтобы минимизировать влияние:

  • Следите за самочувствием. Отмечайте, как вы себя чувствуете в дни повышенной активности. Можно вести дневник — это поможет понять, действительно ли на вас влияют магнитные бури. Если вы принимаете лекарства от давления, аритмии или неврологических состояний — не пропускайте прием, даже если чувствуете себя нормально.
  • Соблюдайте режим. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте недосыпа. В такие дни лучше отказаться от перенапряжения, особенно физического и эмоционального.
  • Пейте больше воды. Вода помогает организму легче справляться со стрессом, включая космический. Избегайте крепкого кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды.
  • Выходите на свежий воздух. Короткие прогулки без лишней нагрузки улучшают циркуляцию и насыщают мозг кислородом. Особенно важно «проветривать голову», если чувствуете упадок сил или тревожность.
  • Ограничьте экранное время. Во время магнитных бурь возможны сбои в электронике, перепады интернета, раздражение от ярких экранов. Лучше уменьшить нагрузку на глаза и нервную систему.
  • Не нервничайте. Звучит банально, но тревожность только усиливает дискомфорт. Попробуйте дыхательные практики, теплый душ, расслабляющую музыку.

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С начала мая на Солнце произошло несколько крупных вспышек, которые привели к сильным магнитным бурям. Люди жаловались на головные боли, скачки давления и бессонницу.  Будет ли магнитная буря 11 мая 2025 — в материале URA.RU. Солнечные вспышки в мае 2025 С начала мая на Солнце наблюдается повышенная активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, уровень оценивается в  5,2 балла из 10 — это выше среднего, но до критических значений далеко. С 7 по 8 мая зафиксировано шесть солнечных вспышек класса С  — слабые, но заметные. Главное беспокойство вызывает не столько вспышки, сколько ускоренный солнечный ветер. Уже с 5 мая его скорость — 500–800 км/с , что выше нормы. Он приносит к Земле заряженные частицы, способные раскачать магнитное поле планеты и вызвать геомагнитные возмущения. Специалисты предполагают, что ситуация нормализуется через 3 дня, но пока магнитная обстановка остается напряженной. Прогноз на 11 мая 2025: будет ли магнитная буря Вот прогноз ученых на  11 мая: Цифры говорят, что буря возможна, но не слишком вероятна. Уровень активности — 3,5 балла из 9. Это так называемый «зеленый уровень», при котором нет угрозы для техники и здоровья. Впрочем, есть и  шанс на бурю, но паниковать не нужно. Метеозависимым людям все же стоит быть внимательнее — даже слабая нестабильность может дать о себе знать. Впрочем, космическая погода непредсказуема. Даже самый точный прогноз может поменяться в течение нескольких часов. Вспышки на Солнце могут произойти внезапно, и буря начнется раньше, чем ее успеют предсказать. Так что следите за прогнозами. Атмосферное давление 11 мая 2025 Кроме магнитных бурь, на самочувствие может влиять и атмосферное давление. Особенно это касается людей с проблемами сосудов или метеозависимостью. 11 мая 2025 года, по данным Гидрометцентра, ожидаются такие значения: Прогноз магнитных бурь на месяц В мае, по прогнозам, Землю ждет еще несколько «всплесков» активности. Как подготовиться к магнитной буре Даже если магнитная буря не угрожает серьезно здоровью, в дни нестабильной магнитосферы многие чувствуют себя хуже. Вот что можно сделать, чтобы минимизировать влияние:
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