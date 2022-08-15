В Тюмени пожилой мужчина насильно выгнал подростков с качелей. Фото

16 августа 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одном из дворов Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском дворе на улице Линейной пожилой человек спихнул подростков с качелей и замахнулся на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На улице Линейной пожилой человек спихнул подростков с качелей и начал замахиваться на девочку. Девочке лет 13-14. Причина была такой: подростки слушали музыку на колонке (не громко и без матов), а также внучка этого человека и другие дети сказали, что хотят покачаться, но лично у подростков не попросили», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Автор также отметил, что пожилой мужчина матерился и громко кричал. Кроме того, довел девочку до слез. В комментариях под постом тюменцы не оценили поступка мужчины. «Ну вот про какое тогда они уважение к старшим говорят? Сами пусть научатся уважению. А то привыкли на малолеток всех собак спускать», — написала Яна Дорошенко. «Вот тебе и старшее поколение», — прокомментировал Сергей Малков. «Ни у одной мамочки мужа то нет? Чтобы разобрался со старым, поговорил», — добавил Евгений Балашов. В Тюмени пожилой мужчина спихнул детей с качелей Фото: группа «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте»

В тюменском дворе на улице Линейной пожилой человек спихнул подростков с качелей и замахнулся на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На улице Линейной пожилой человек спихнул подростков с качелей и начал замахиваться на девочку. Девочке лет 13-14. Причина была такой: подростки слушали музыку на колонке (не громко и без матов), а также внучка этого человека и другие дети сказали, что хотят покачаться, но лично у подростков не попросили», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Автор также отметил, что пожилой мужчина матерился и громко кричал. Кроме того, довел девочку до слез. В комментариях под постом тюменцы не оценили поступка мужчины. «Ну вот про какое тогда они уважение к старшим говорят? Сами пусть научатся уважению. А то привыкли на малолеток всех собак спускать», — написала Яна Дорошенко. «Вот тебе и старшее поколение», — прокомментировал Сергей Малков. «Ни у одной мамочки мужа то нет? Чтобы разобрался со старым, поговорил», — добавил Евгений Балашов.