15 августа 2022

Пиарщики Шумкова анонсировали продолжение его большого интервью. Видео

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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Анонсировано продолжение большого интервью курганского губернатора Фото:

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадима Шумкова анонсировала вторую часть большого интервью главы региона. В интервью он ответит на вопросы о своей команде, дальнейшей ее работе и встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Анонс опубликован в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«Готовим для вас вторую часть большого интервью с губернатором Вадимом Шумковым. Скоро, не пропустите», — указано в опубликованном сообщении. Губернатор ответит на вопросы о благоустройстве Кургана и области, расскажет о работе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, ориентирах духовного возрождения и многом другом. Он также объяснит зрителям, кого считает своей командой.

Ранее URA.RU сообщало, что первая часть большого интервью Шумкова вышла 12 августа. В ней, в частности, губернатор раскрыл сумму выкупа кетовской школы и рассказал об объединении больниц в регионе.

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Пресс-служба губернатора Курганской области Вадима Шумкова анонсировала вторую часть большого интервью главы региона. В интервью он ответит на вопросы о своей команде, дальнейшей ее работе и встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Анонс опубликован в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте». «Готовим для вас вторую часть большого интервью с губернатором Вадимом Шумковым. Скоро, не пропустите», — указано в опубликованном сообщении. Губернатор ответит на вопросы о благоустройстве Кургана и области, расскажет о работе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, ориентирах духовного возрождения и многом другом. Он также объяснит зрителям, кого считает своей командой. Ранее URA.RU сообщало, что первая часть большого интервью Шумкова вышла 12 августа. В ней, в частности, губернатор раскрыл сумму выкупа кетовской школы и рассказал об объединении больниц в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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