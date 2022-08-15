Анонсировано продолжение большого интервью курганского губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадима Шумкова анонсировала вторую часть большого интервью главы региона. В интервью он ответит на вопросы о своей команде, дальнейшей ее работе и встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Анонс опубликован в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«Готовим для вас вторую часть большого интервью с губернатором Вадимом Шумковым. Скоро, не пропустите», — указано в опубликованном сообщении. Губернатор ответит на вопросы о благоустройстве Кургана и области, расскажет о работе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, ориентирах духовного возрождения и многом другом. Он также объяснит зрителям, кого считает своей командой.

Ранее URA.RU сообщало, что первая часть большого интервью Шумкова вышла 12 августа. В ней, в частности, губернатор раскрыл сумму выкупа кетовской школы и рассказал об объединении больниц в регионе.