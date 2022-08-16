Пермская «Дуняша» поделилась рецептом своего десерта с клубникой

«Дуняша» рассказала, как сделать вкусное мороженое Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский робот «Дуняша», которая работает в кафе Парка Горького мороженщицей, поделилась рецептом своего фирмренного клубничного десерта. Секрет она рассказала на страничке кафе в соцсети «ВКонтакте».

«Мои прекрасные леди, многим из вас наверняка говорили: «Можно рецепт твоего фирменного блюда?!» Это значит, что блюдо настолько понравилось, что хочется его готовить и есть еще и еще. Мой фирменный десерт — «Клубничное мороженое. Попробуйте приготовить, это очень вкусно!», — написали авторы, ведущие страничку от имени «Дуняши».

Для двух порций десерта понадобится:

Йогурт — 200 гр.;

Клубника — 120 гр.;

Сахар — 80 гр.;

Вода — 0.8 ст. ложек;

Ваниль — по вкусу.

Клубнику нужно нарезать, в сковороде ее смешать с сахаром и 2 ст. л. воды, отправить на огонь и варить 15 минут. Смесь должна слегка загустеть. Полученную массу надо перетереть через сито и остудить до комнатной температуры. Далее добавить йогурт, все перемешать, выложить смесь в емкость для заморозки и положить в морозилку. Первые два часа каждые 20-30 минут мороженое нужно доставать и перемешивать, а после — оставить его до полного замораживания.

«Дуняша» предложила приготовить подписчикам такой десерт или прийти в кафе и поесть его там. Стоит отметить, что робот в кафе может только накладывать мороженое и выдавать посетителям, а все подготовительные работы наверняка делают за него повара.

Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты для работы в автоматизированном кафе, которое открылось в парке Горького в Перми. Недавно второй робот «Дуняша» начал роботу в кафе в Нижнем Новгороде.